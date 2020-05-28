Меркель: Без прогресса в Минске антиросссийские санкции останутся в силе

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что без прогресса в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины санкции против России будут сохраняться. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая с докладом на форуме, организованном Фондом имени Конрада Аденауэра, канцлер Германии подчеркнула, что в международном праве должна действовать "сила права", а не "право сильного". Именно этот принцип, по ее словам, является основанием для конструктивного диалога и мирного сосуществования.

Она отметила, что Россия нарушала данный "канон правил и ценностей", причем делала это неоднократно.

"Россия в нашем непосредственном соседстве создала пояс нерешенных конфликтов, аннексировала в нарушение международного права украинский полуостров Крым. Она поддерживает марионеточные режимы на частях восточной Украины и вмешивается в западные демократии гибридными инструментами", – сказала Меркель.

Она добавила, что если не будет прогресса в минском процессе, Евросоюз будет вынужден оставить в силе антироссийские санкции.

С другой стороны, Меркель считает, что сотрудничество с Россией необходимо.

"Есть много причин стремиться к добрым отношениям с Россией. Среди них географическая близость и совместная история, глобальные вызовы и экономические переплетения", – отметила она.

Как ранее сообщал Фокус:

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак приехал в Берлин и переговорил с советниками канцлера ФРГ Ангелы Меркель о ситуации на Донбассе. По его словам, переговоры были "конструктивными", а стороны достигли соглашения о взаимных дальнейших действиях по мирному урегулированию ситуации.