"Нет справедливости, нет мира": в Миннеаполисе протестующие сожгли полицейский участок

Массовые акции протеста в Миннеаполисе, штат Миннесота, продолжаются. Этой ночью протестующие сожгли 3-й полицейский участок, в котором работали правоохранители, причастные к смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, чья гибель и жестокие действия полиции вызвали возмущение жителей города. Об этом пишет Usa Today.

Толпа окружила полицейский участок в ночь на пятницу. После того, как копы попытались рассеять толпу светошумовыми гранатами и слезоточивым газом, протестующие ворвались в здание и подожгли его. При этом они скандировали "Нет справедливости, нет мира!".

Мэр Миннеаполиса, Джейкоб Фрей сообщил на утренней пресс-конференции, что принял решение "сдать здание", потому что толпа росла, люди становились все более агрессивными и при дальнейшем противостоянии могли быть жертвы, как со стороны полицейских, так и со стороны участников акции протеста. При этом мэр отметил, что полицейские все равно будут выполнять свою работу, а участок был просто зданием из стекла и кирпича.

"Протесты в Миннеаполисе - это попытки темнокожего населения восстать против многолетнего расизма в полицейском управлении и прокуратуре и противостоять этому господству белых, которое унесло столько жизней", - заявили участники акции протеста журналистам.

Беспорядки длятся третий день из-за смерти 46-летнего Джорджа Флойда, которого во время задержания душил коленом полицейский. Мужчина просил остановиться и повторял "я не могу дышать!", позже он скончался в больнице. Возмущение общественности вызвал тот факт, что погибший был темнокожим, а коп, который над ним издевался — белым, поскольку в США распространены случаи неоправданной жестокости и убийств темнокожих силами полиции. Сейчас все четверо копов уволены с занимаемых должностей и находятся под следствием.

Жители города вышли на акцию протеста. Мирный митинг в итоге перерос в массовые грабежи и поджоги. Были разграблены супермаркеты, сожжены машины и несколько жилых домов.

Мэр города Джейкоб Фрей объявил режим чрезвычайной ситуации, такой же режим действует по всей Миннесоте. К месту беспорядков также отправлены части Национальной гвардии США.

Как ранее писал Фокус:

В США арестовали отца и сына, хладнокровно застреливших темнокожего парня на пробежке. При этом, убийство пытались замять местные власти, пытаясь выдать погибшего 25-летнего парня за грабителя.