Нацгвардию Миннесоты впервые после Второй мировой войны полностью мобилизуют из-за протестов

Нацгвардия Миннесоты впервые со времен Второй мировой войны будет полностью мобилизована. Об этом на брифинге сообщил губернатор Миннесоты Тим Уолтц, передает ABC News.

Ранее поддерживать правопорядок привлекли 700 нацгвардейцев. Теперь же им в помощь мобилизуют еще 1800 человек личного состава Нацгвардии.

По словам Уолтца, протесты, которые сейчас происходят в Миннесоте, – это "не про убийство Джорджа Флойда, это про нападение на гражданское общество и сеяние страха".

Протесты продолжаются и в других штатах США. Так, с Нью-Йорке полицейские задержали около 200 протестующих. Более 40 полицейских машин разбили в ходе протестов, несколько правоохранителей получили серьезные ранения.

В Бруклине в полицейскую машину даже угодил коктейль молотова. В Лос-Анджелесе тоже много задержаний: 400-500 человек отправились в полицейские участки.

Фото: edition.cnn.com

Как ранее писал Фокус:

27 мая СМИ сообщили о том, что в Миннеаполисе при задержании умер темнокожий мужчина – полицейский задушил его коленом. При этом, умерший повторял что он не может дышать.

В связи с происшествием в городе вспыхнули протесты. Протестующие даже сожгли полицейский участок, сотрудников эвакуировали с крыши на вертолете.