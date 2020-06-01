Премьер-министр Армении заразился коронавирусом от официанта без перчаток
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заразился коронавирусом.
Об этом он сообщил в видеообращении.
Пашинян рассказал, что, хотя у него не было никаких симптомов болезни, он все равно решил сдать тест на коронавирус. "Выяснилось, что мой тест положительный", – сообщил он.
Заболели также и члены его семьи. Он предположил, что мог заразиться во время переговоров.
"Официант, который расставлял стаканы на столе, делал это без перчаток. Я сделал ему замечание и попросил, чтобы стакан заменили, но допускаю, что официант и раньше так поступал. Через некоторое время у него также был подтвержден коронавирус", – добавил премьер-министр Армении.
Как ранее сообщал Фокус:
- 30 апреля коронавирус диагностировали у премьер-министра РФ Михаила Мишустина. О своем заболевании Мишустин сообщил президенту Владимиру Путину, который указом назначил Андрея Белоусова и.о. премьера. 19 мая Михаил Мишустин, переболевший Covid-19, был выписан из больницы.
- 21 мая глава Чечни Рамзан Кадыров госпитализирован в московскую больницу из-за подозрения на заражение коронавирусом.