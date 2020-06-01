Британия обещает заблокировать возвращение России в G7: "Ее поведение не изменилось"

Великобритания будет блокировать возвращение России в состав "Большой семерки" (G7). При этом РФ может участвовать в следующем саммите в качестве гостя. Об этом сообщает газета Independent со ссылкой на офис премьер-министра страны ("Дауниг-стрит").

Таким образом правительство страны выразило свою позицию в отношении инициативы президента США Дональда Трампа о расширении группы.

Саммит G7 должен был пройти в конце июня в США. Однако из-за сложной ситуации с коронавирусом он перенесен на сентябрь. На Даунинг-стрит заявили, что Трамп как хозяин принимающей страны может пригласить президента РФ Владимира Путина в исключительно в качестве гостя.

Пресс-секретарь британского премьера сказал: "Решения о членстве в G7 должны приниматься единогласно. Россия была исключена из группы после аннексии Крыма, и нам еще предстоит увидеть свидетельства ее измененного поведения, которое оправдало бы возвращение. Мы не поддержим ее возвращение в качестве члена группы, если она не прекратит агрессивную и дестабилизирующую деятельность, которая угрожает безопасности граждан Великобритании и коллективной безопасности наших союзников".

Напомним, Дональд Трамп сказал, что собирается предложить Австралии, Индии, Южной Корее и России присоединиться к саммиту G7, который пройдет в США.

Россия определится с участием в саммите G7 в расширенном составе после уточнения деталей этой инициативы, заявил глава комитета Совета федерации РФ по международным делам Константин Косачев. "Россия всегда готова к диалогу в любых форматах, но при непременном условии равенства участников и, главное, равных возможностей влиять на принимаемые решения", – сказал он и добавил, что Москву не может устроить роль зрителя на саммите G7.

Россию исключили из G8 (превратив ее тем самым в G7) в 2014 году после того, как она аннексировала украинский Крым.

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