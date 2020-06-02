Сезон ураганов в разгар пандемии: эксперты назвали грозящее бедствие кошмарным сценарием

В 2020 году сезон ураганов будет более разрушительным и усугубится пандемией коронавируса. Об этом сообщает USA Today.

"Сочетание продолжающейся пандемии и напряженного сезона ураганов, прогнозируемого NOAA, является катастрофическим сценарием", – говорится в заявлении группы SmarterSafer Coalition по вопросам политики в отношении стихийных бедствий.

Эксперты из Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) прогнозируют, что в этом году будет 19 названных штормов (достаточно крупных, чтобы получить собственное имя, – ред.), из которых 10 будут ураганами. И это только один из многих прогнозов, которые предсказывают необычно насыщенный сезон в 2020 году.

"Это может быть очень активный сезон. Чем он активнее, тем больше вероятность, что у нас (в США, – ред.) произойдет хотя одно, два или три основных события", – говорит метеоролог AccuWeather Дэн Коттловски.

"Пересечение пандемии с сезоном ураганов является беспрецедентным и неудачным, так как ресурсы Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) и персонал уже истощены пандемией и серией бедствий с 2017 года, и агентству будет сложнее реагировать одновременно на происходящие бедствия", – говорит климатолог из Союза Заинтересованных Ученых (UCS) Астрид Калдас.

Другой член Союза Заинтересованных Ученых Рэйчел Клит добавила, что способность наций обеспечивать безопасность людей будет подвергнута серьезным испытаниям.

Но страны Карибского бассейна находятся еще в больше опасности в этот сезон ураганов.

"Стремительный рост спроса на медицинские товары воздействует на цепочки поставок. Усложнившийся доступ к таким предметам, как гигиенические товары и предметы медицинского назначения, ударит по подготовке к реагированию на ураганы", – говорит старший директор по гуманитарному реагированию в Корпусе Милосердия Эринн Картер.

Она добавила, что регион столкнется с "кошмарным сценарием", если сильный ураган произойдет в середине "неконтролируемой пандемии".

"В случае сильного шторма цепочки поставок почти наверняка будут дополнительно ограничены ущербом от урагана. Это будет угрожать жизни людей, нуждающихся в медицинской помощи и оборудовании для борьбы с COVID-19, а также жизни людей, пострадавших от урагана", – говорит Картер.

В этом году сезон ураганов начался раньше, чем обычно. Было зафиксировано уже два названных тропических шторма "Артур" и "Берта". Также отмечается, что впервые с 2012 года в мае успели сформироваться сразу два шторма.

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