Трамп приказал использовать вертолеты для устрашения протестующих в Вашингтоне, – СМИ

По данным СМИ, три высокопоставленных чиновника из Пентагона рассказали, что именно Белый дом, а не Минобороны США, настаивает на активной военной мощи на улицах. Высокопоставленный представитель Минобороны заявил, что именно Белый дом потребовал, чтобы военные вертолеты летали низко над протестующими в округе Колумбия, и это было лишь частью плана Трампа. Президент хочет, чтобы Национальная гвардия США усилила свое присутствие в Вашингтоне, а также в штатах, где проходят массовые протесты.

По данным источников, президент потребовал от своих помощников и чиновников Пентагона подробностей о типе бронетехники, воинских подразделений и даже танков, которые можно было бы использовать для подавления протестов.

Один из чиновником Минобороны США отметил, что президент не настаивал на том, чтобы танки разъезжали по улицам. Он якобы спрашивал о "типе оборудования", которое может быть использовано для демонстрации военной силы. И в какой-то момент Трамп выбросил слово "танки", подчеркнул источник.

"Я думаю, что это просто одно из тех военных слов, которое он знает", – добавил чиновник Пентагона.

Официально Пентагон не прокомментировал информацию, также как и Белый дом.

В рамках плана Трампа по увеличению присутствия военных в Вашингтоне, в понедельник, 1 июня, в столицу прибыли 715 солдат из 82-й воздушно-десантной дивизии, сообщает AP. В настоящее время они дислоцированы на Объединенной базе Эндрюс Морской авиации США в Мэриленде и Форте Бельвуар, Вирджиния. Также в воинской части Форт-Брэгг в штате Северная Каролина находятся еще два воздушно-десантных батальона общей численность 1300 человек.

Читайте также: Перед фотосессией Трампа у церкви полиция оттеснила от нее священников

Солдаты, находящиеся в резерве в районе Вашингтона, вооружены и даже имеют в своем снаряжении штыки, пишет издание. После первых сообщений об этом в AP, были даны внутренние приказы о том, что солдатам не понадобится колющее оружие, крепящееся на конец ствола винтовки. Об этом СМИ рассказали двое солдат из 82-й дивизии. Мысль о том, что штыки могут быть использованы против гражданского населения вызвала большой резонанс в соцсетях.

Читайте также: Полицейские разогнали протестующих резиновыми пулями ради фотографии Трампа возле церкви

Кроме этого, Нацгвардия уже заявила, что расследует случай использования медицинского вертолета для "устрашения" протестующих в Вашингтоне, сообщает Washington Post.

Речь идет об инциденте, который произошел вечером, 1 июня, над улицами столицы. Несколько вертолетов с маркировкой Красного креста опустились максимально низко над протестующими, как часть демонстрации силы на улицах Вашингтона.

Многочисленные видеозаписи в соцсетях показывают, как безоружный вертолет Lakota завис над демонстрантами. Маркировки Красного креста были видны на днище и боках вертолета, которым управляли бойцы Национальной гвардии.

По данным New York Times другой вертолет опустился так низко, что сломал ветки близлежащих деревьев, обратив в бегство протестующих.

Эксперты по вопросам военной юстиции считают, что использования вертолета с символикой Красного креста является нарушением общепринятых мировых норм, которые могут уничтожить символическое значение Красного креста.

"Это был глупый шаг. Символическое значение Красного креста распространено повсеместно: оно обозначает "невооруженную" функцию вооруженных сил", – заявил бывший военный юрист и профессор Южно-техасского юридического колледжа в Хьюстоне Джеффри Корн.

Как ранее сообщал Фокус: