Трамп приказал использовать вертолеты для устрашения протестующих в Вашингтоне, – СМИ

Чиновники из Пентагона рассказали, что президент США Дональд Трамп рассматривал возможность использования танков и другой бронетехники для подавления протестов, вызванных убийством Джорджа Флойда. При этом он якобы приказал использовать вертолеты для демонастрации силы перед протестующими. Об этом сообщает The Daily Beast со ссылкой на собственные источники.

По данным СМИ, три высокопоставленных чиновника из Пентагона рассказали, что именно Белый дом, а не Минобороны США, настаивает на активной военной мощи на улицах. Высокопоставленный представитель Минобороны заявил, что именно Белый дом потребовал, чтобы военные вертолеты летали низко над протестующими в округе Колумбия, и это было лишь частью плана Трампа. Президент хочет, чтобы Национальная гвардия США усилила свое присутствие в Вашингтоне, а также в штатах, где проходят массовые протесты.

По данным источников, президент потребовал от своих помощников и чиновников Пентагона подробностей о типе бронетехники, воинских подразделений и даже танков, которые можно было бы использовать для подавления протестов.

Один из чиновником Минобороны США отметил, что президент не настаивал на том, чтобы танки разъезжали по улицам. Он якобы спрашивал о "типе оборудования", которое может быть использовано для демонстрации военной силы. И в какой-то момент Трамп выбросил слово "танки", подчеркнул источник.

"Я думаю, что это просто одно из тех военных слов, которое он знает", – добавил чиновник Пентагона.

Официально Пентагон не прокомментировал информацию, также как и Белый дом.

В рамках плана Трампа по увеличению присутствия военных в Вашингтоне, в понедельник, 1 июня, в столицу прибыли 715 солдат из 82-й воздушно-десантной дивизии, сообщает AP. В настоящее время они дислоцированы на Объединенной базе Эндрюс Морской авиации США в Мэриленде и Форте Бельвуар, Вирджиния. Также в воинской части Форт-Брэгг в штате Северная Каролина находятся еще два воздушно-десантных батальона общей численность 1300 человек.

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Солдаты, находящиеся в резерве в районе Вашингтона, вооружены и даже имеют в своем снаряжении штыки, пишет издание. После первых сообщений об этом в AP, были даны внутренние приказы о том, что солдатам не понадобится колющее оружие, крепящееся на конец ствола винтовки. Об этом СМИ рассказали двое солдат из 82-й дивизии. Мысль о том, что штыки могут быть использованы против гражданского населения вызвала большой резонанс в соцсетях.

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Кроме этого, Нацгвардия уже заявила, что расследует случай использования медицинского вертолета для "устрашения" протестующих в Вашингтоне, сообщает Washington Post.

Речь идет об инциденте, который произошел вечером, 1 июня, над улицами столицы. Несколько вертолетов с маркировкой Красного креста опустились максимально низко над протестующими, как часть демонстрации силы на улицах Вашингтона.

Многочисленные видеозаписи в соцсетях показывают, как безоружный вертолет Lakota завис над демонстрантами. Маркировки Красного креста были видны на днище и боках вертолета, которым управляли бойцы Национальной гвардии.

По данным New York Times другой вертолет опустился так низко, что сломал ветки близлежащих деревьев, обратив в бегство протестующих.

Эксперты по вопросам военной юстиции считают, что использования вертолета с символикой Красного креста является нарушением общепринятых мировых норм, которые могут уничтожить символическое значение Красного креста.

"Это был глупый шаг. Символическое значение Красного креста распространено повсеместно: оно обозначает "невооруженную" функцию вооруженных сил", – заявил бывший военный юрист и профессор Южно-техасского юридического колледжа в Хьюстоне Джеффри Корн.

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