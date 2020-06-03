Протесты в США: В Сен-Луисе мародеры убили отставного капитана полиции
В городе Сен-Луис, штат Миссури, мародерами был застрелен капитан городской полиции в отставке 77-летний афроамериканец Дэвид Дорн, когда пытался предотвратить ограбление ломбарда. Об этом сообщает CNN.
"В течение ночи мы произвели 25 арестов по различным обвинения. Также было 55 предприятий, которые были ограблены и понесли материальный ущерб. В одном из таких предприятий был наш отставной капитан Дэвид Дорн, который вышел на пенсию после 38 лет работы. Во время нападения мародеров Дорн обеспечивал безопасность объекта", – заявили в полицейском управлении.
Шеф полиции Сент-Луиса Джон Хейден заявил, что Дорн был "хорошим капитаном", которого очень любили, а молодые офицеры равнялись на него.
Дорн умер на тротуаре перед ограбленным ломбардом во вторник, 2 июня. Его сын рассказал, что отставной капитан был отцом для 5 детей и 10 внуков.
"Дорн был убит мародерами в ломбарде. Он был одним из тех братьев, которые отдали бы свою жизнь, чтобы спасти их, если бы пришлось. Насилие не является ответом, будь то гражданин или офицер. RIP Капитан", – написала в Twitter ассоциация Ethical Society of Police.
Отреагировал на убийство капитана в отставке и президент Дональд Трамп.
"Высочайшее уважение семье Дэвида Дорна, Великого капитана полиции из Сент-Луиса, который был жестоко застрелен презренными мародерами прошлой ночью. Мы чтим наших полицейских, возможно, больше, чем когда-либо прежде. Спасибо!", – написал Трамп в Twitter.
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