В Сенат США внесли законопроект о расширении санкций против "Северного потока-2"

США планируют расширить санкции против российского газопровода "Северный поток-2" и внесли проект на рассмотрение в Сенат. Об этом говорится на официальной странице сенатора, члена Республиканской партии Джона Барассо.

Отмечается, что документ усиливает санкции законопроекта "Об энергетической безопасности Европы", который блокирует завершение строительства "Северного потока-2".

По словам Барассо, документ нацелен на то, чтобы "уточнить и расширить" санкции против России.

"Президент России Владимир Путин продолжает пытаться обойти эти санкции, и поэтому этот новый законопроект раз и навсегда прояснит, что те, кто каким-либо образом вовлечен в строительство трубопровода, столкнутся с серьезными и немедленными американскими санкциями", – отметил Барроссо.

Законопроект уже поддержали пять сенаторов от Демократической и Республиканской партий.

Как сообщает "Радио Свобода", новый законопроект предусматривает введение санкций не только против компаний, которые непосредственно занимаются укладкой труб, но и против тех, кто оказывает им юридическую помощь или страховые услуги.

Вчера, 3 июня, один авторов этого документа – сенатор Тед Круз – анонсировал расширение списка ограничений, писал Bloomberg.

В новом проекте санкций предлагается распространить запрет на сотрудничество на компании, занимающиеся страхованием кораблей-трубоукладчиков. Помимо этого, сенаторы хотят вводить санкции против компаний, которые предоставляют "услуги или средства для модернизации технологий, или установки сварочного оборудования, или модернизации" судов.

По утверждению Круза, трубопровод представляет "критическую угрозу национальной безопасности Америки и не должен быть завершен".

Как ранее сообщал Фокус:

12 декабря 2019 года Палата представителей Конгресса США утвердила оборонный бюджет с правками о санкциях против тех, кто строит "Северный поток-2".

Президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2020 год, в котором содержатся положения о санкциях в отношении компаний, участвующих в проекте "Северный поток-2".

Штрафные меры предусматривают запрет на въезд в США. Кроме того, любая собственность компаний, находящаяся на территории Соединенных Штатов, будет заморожена.

Швейцарская компания Allseas приостановила участие в строительстве газопровода "Северный поток - 2" из-за американских санкций.