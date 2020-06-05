Facebook будет маркировать страницы СМИ, подконтрольных государству

Соцсеть Facebook начинает маркировать страницы подконтрольных государству СМИ. Об этом сообщается в блоге компании.

"Людям следует знать, что те ли иные новости опубликованы СМИ, которые могут находиться под влиянием какого-либо правительства", – считает глава отделения кибербезопасности компании Facebook Натаниэль Глейхер.

Специальная маркировка "state-controlled media" ("контролируемое государством СМИ") будет присвоена страницам около 200 массмедиа из Китая, России, Ирана и других стран.

В то же время Facebook не будет применять подобную маркировку к новостным организациям, базирующимся в США. Компания считает, что СМИ, учрежденные правительственными организациями этой страны, обладают редакционной независимостью.

Facebook также планирует помечать рекламу, размещаемую СМИ, которые, по мнению компании, могут находиться под государственным влиянием, и блокировать любую их рекламу, ориентированную на американских пользователей.

Кроме будут блокировать ориентированную на США рекламу, размещаемую госструктурами. Это решение Facebook обосновывает стремлением принять дополнительные меры защиты от иностранного влияния накануне президентских выборов в США, которые должны пройти в ноябре.

Наличие государственного контроля над СМИ будет определяться исходя из структуры собственности издания, информации о руководстве и сотрудниках, редакционной политики и правил, а также из источников финансирования и доходов.

Facebook сообщает, что если организация, получившая метку, не согласна с решением соцсети, то она может подать апелляцию и предоставить документы, которые обязуются "внимательно рассмотреть".

Напомним, уделять особое внимание контенту Facebook начала после обвинений в использовании ее соцсети для российского вмешательства в выборы президента США в 2016 году. Компания тогда признала, что не смогла предотвратить использование своих соцсетей для иностранного вмешательства в выборы. В преддверии новых выборов она уже неоднократно расширяла способы проверки контента, а также удаляла посты и вызывающие подозрение аккаунты.

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