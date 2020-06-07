Трехметровая акула убила серфера в Австралии

Утром в воскресенье, 7 июня, в Австралии трехметровая белая акула напала на серфера. От полученных травм мужчина скончался. Об этом пишет The Sydney Morning Herald.

Трагический инцидент произошел на пляже города Кингсклифф (штат Новый Южный Уэльс). Акула укусила мужчину за заднюю часть бедра. Находившие рядом серферы отогнали акулу и вытянули пострадавшего на берег. Однако от полученных ран он скончался.

"Несмотря на все усилия соседних серферов и случайных прохожих, которые отбились от акулы и доставили мужчину на берег и оказали первую помощь, он скончался на пляже", - говорится в заявлении службы спасения.

Местные биологи изучив сделанные с воздуха снимки пришли к выводу, что нападение совершила трехметровая белая акула.

После гибели мужчины полиция получила разрешение на убийство акулы, однако к тому времени она уплыла.

Это уже третий смертельный случай в Австралии после нападения акулы с начала года. В прошлом году подобные случи не фиксировались. В целом в штате Новый Южный Уэльс за 150 лет зафиксировали 204 нападений акул на людей, 66 человек погибли.

Как ранее сообщал Фокус:

Ученые в водах Индо-Австралийского архипелага обнаружили четыре новых вида акул, которые используют плавники, чтобы передвигаться по морскому дну. По словам исследователей, такая ходьба крайне редко встречается среди акул, но дает им существенное преимущество перед добычей.