Трамп отдал приказ о выводе Нацгвардии из Вашингтона

Президент Дональд Трамп отдал приказ вывести из столицы США Вашингтона подразделения Национальной гвардии, которые там находились из-за протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом глава Белого дома сообщил в Twitter.

"Я только что отдал приказ нашей Нацгвардии начать процесс вывода (войск) из Вашингтона, округ Колумбия, теперь, когда все находится под полным контролем", – написал Трамп.

Вместе с тем президент США предупредил, что бойцы Национальной гвардии "могут быстро вернуться", если того потребует ситуация.

"Они поедут домой, но могут быстро вернуться, если понадобится", – написал Трамп.

По словам главы Белого дома, минувшей ночью в городе было зафиксировано "гораздо меньше протестующих, чем ожидалось".

Как ранее сообщал Фокус:

25 мая в Миннеаполисе при задержании умер темнокожий мужчина Джордж Флойд – полицейский задушил его коленом. При этом, умерший повторял что он не может дышать. Гибель афроамериканца вызвала массовые протесты против полицейского произвола и расизма, которые быстро перекинулись с Миннеаполиса на другие города США, а также в Европу.

Многочисленные митинги периодически переходят в столкновения с полицией, а под прикрытиям протестов мародеры устраивают погромы, грабежи и вступают в перестрелки с полицией.

30 мая стало известно, что власти Миннесоты решили впервые со времен Второй мировой войны полностью мобилизовать Нацгвардию.

В ночь на 1 июня в Вашингтоне и 40 других городах США, в связи с протестами из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, ввели комендантский час.