Бессимптомные носители коронавируса обычно не заразны, – ВОЗ

Передача коронавируса от человека к человеку в случае бессимптомного течения заболевания происходит двольно редко.

Об этом на брифинге в штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения в Женеве заявила доктор Мария Ван Керхов, глава подразделения ВОЗ по новым болезням и зоонозам, передает CNBC.

Отмечается, что анализ первых вспышек болезни показал, что вирус может передаваться от человека к человеку, даже если у заболевшего нет видимых внешне симптомов. Теперь сотрудники ВОЗ предполагают, что этот путь распространения хоть и возможен, но он не главный. Таким образом, поставлены под сомнение опасения, что вспышки коронавируса трудно сдерживать из-за бессимптомных носителей.

"Исходя из имеющихся у нас данных, по-прежнему редки случаи, когда человек с бессимптомным течением заболевания на самом деле передает инфекцию другому человеку. Очень редкие случаи... У нас есть ряд отчетов из стран, которые проводят очень детальное отслеживание контактов и следят за бессимптомными случаями, их контактами. И они не находят (в этих случаях) вторичную передачу инфекции. Очень редко", – сказала технический руководитель программы ВОЗ по противодействию коронавирусу.

По словам Ван Керхов, некоторые исследования указывают на бессимптомное и досимптомное (то, которое происходит буквально в последние часы перед появлением симптомов, – ред.) распространение коронавируса между домашними или в домах престарелых.

По ее словам, действия властей должны быть направлены на выявление и изоляцию зараженных людей с симптомами, а также на отслеживание всех их контактов.

"Если бы мы реально отслеживали все симптоматические случаи, изолировали их, отслеживали их контакты и изолировали их также, то резко сократили бы вспышки", – сказала она.

Если однозначно выяснится, что бессимптомное распространение – не доминирующий фактор передачи коронавируса, последствия могут быть решающими для эпидемиологической политики.

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