Михаил Ефремов признал вину в смертельном ДТП

Российский актер Михаил Ефремов, который в состоянии алкогольного опьянения на огромной скорости влетел в фургон в Москве, признал свою вину в случившемся.

Об этом сообщает РИА Новости.

"Изначально еще вчера он говорил, что был за рулем и был причастен к ДТП. Но сегодня допрос не состоялся по ряду технических причин", – сказал адвокат актера.

На вопрос, признал ли Ефремов вину после аварии, адвокат ответил утвердительно. Также он добавил, что допрос может состояться позднее.

Напомним, 8 июня около 23:00, в центре Москвы российский актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП. Водитель фургона, в который влетел Ефремов, умер в больнице.

Как ранее сообщал Фокус:

30 мая в Харькове полицейский за рулем автомобиля Daewoo Lanos не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где врезался в автомобиль патрульной полиции. Погибли два человека, еще трое получили травмы.