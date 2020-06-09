Бывшая астронавт NASA стала первой женщиной, спустившейся на дно Марианской впадины

Бывшая астронавтка NASA Кэтрин Сэлливан стала первой женщиной, спустившейся в "Бездну Челленджера" – самую глубокую точку на Земле, которая располагается в Марианской впадине. Об этом сообщает Cnet.

Сэлливан известна тем, что стала первой американкой, вышедшей в открытый космос. Теперь же бывшая астронавтка спустилась почти на 11 тыс. метров ниже поверхности Тихого океана в рамках экспедиции от компании EYOS Expeditions.

"Бездна Челленджера" считается самой глубокой точкой в океанах Земли и находится в Марианской впадине. Давление на дне более чем в 1 тыс. раз превышает давление на уровне моря.

68-летняя Сэлливан погрузилась вместе с 54-летним бизнесменом и исследователем морских глубин Виктором Весково. Они достигли глубины 10 915 метров и пробыли на ней около полутора часов. В общем же экспедиция длилась чуть менее четырех часов.

Кэтрин Сэлливан на МКС. Фото: NASA

Погружение стало частью экспедиции Ring of Fire, организованной компанией по исследованию морских глубин, которую основал Весково. В 2019 году Весково и Сэлливан курировали экспедицию Five Deeps, в рамках которой исследовались пять самых глубоких точек на Земле.

Ожидается, что по результатам новой экспедиции в Марианскую впадину будет представлено первое 4K-видео из "Бездны Челленджера".

"Как для океанографа и астронавта, это был необыкновенный день, когда я увидела лунный пейзаж "Бездны Челленджера" и потом обсудила свои впечатления с коллегами на МКС", – рассказала Сэлливан.

Она участвовала в исторической миссии NASA STS-41-G, шестом полете космического челнока Challenger. 11 октября 1984 года Сэлливан провела 3 часа и 29 минут в открытом космосе.

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