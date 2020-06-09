IBM на фоне протестов в США отказалась работать над системой распознавания лиц
Компания IBM прекратила разработку и продажу программного обеспечения для распознавания лиц. Об этом в открытом письме Конгрессу США сообщил гендиректор компании Арвинд Кришна. Это решение было принято на фоне массовых протестов и беспорядков в США.
В письме говорится, что IBM выступает против использования любой технологии распознавания лиц для массового наблюдения и нарушения основных прав и свобод человека. "Сейчас самое время начать общенациональный диалог о том, как следует и нужно ли вообще применять технологию распознавания лиц в местных правоохранительных органах", – пишет Кришна.
Кроме того, IBM хотела бы сотрудничать с Конгрессом в достижении справедливости и расового равноправия, сосредоточившись на трех ключевых областях политики: реформа полиции, ответственное использование технологий, расширение возможностей для получения образования.
В письме говорится об ответственной технологической политике, которая в данном контексте состоит в том, что технологии могут повысить прозрачность и помочь полиции защитить общины, но они не должны способствовать дискриминации или расовой несправедливости.
Как ранее сообщал Фокус:
- 25 мая в Миннеаполисе при задержании умер темнокожий мужчина Джордж Флойд – полицейский задушил его коленом. При этом, умерший повторял что он не может дышать. Гибель афроамериканца вызвала массовые протесты против полицейского произвола и расизма, которые быстро перекинулись с Миннеаполиса на другие города США.
- В ночь на 1 июня в Вашингтоне и 40 других городах США, в связи с протестами из-за смерти Джорджа Флойда, ввели комендантский час, а президент Дональд Трамп даже грозился использовать для подавления протестов войска.
- Многочисленные митинги периодически переходят в столкновения с полицией, а под прикрытиям протестов мародеры устраивают погромы, грабежи и вступают в перестрелки с полицией.