Ефремов во время ДТП находился под наркотиками, – СМИ
В крови российского актера Михаила Ефремова, который в состоянии алкогольного опьянения на огромной скорости влетел в фургон в Москве, обнаружены следы наркотиков. Об этом передал Telegram-канал 112.
Сообщается, что в моче актера нашли следы каннабиноидов и кокаина.
Также в крови у Ефремова обнаружили 2,1 промилле алкоголя, что соответствует примерно выпитой бутылке водки.
В акте освидетельствования, говорится, что Ефремов не отрицает употребление алкоголя. Также в документе говорится, что он "в сознании, заторможен, болтлив, эмоционально неусточив, эйфоричен, конфликтует с сотрудниками полиции".
Напомним, 8 июня около 23:00, в центре Москвы российский актер Михаил Ефремов в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил ДТП. Водитель фургона, в который влетел Ефремов, умер в больнице. Российский актер признал свою вину в случившемся.
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