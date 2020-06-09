Михаил Ефремов официально задержан полицией после смертельного ДТП
Актера Михаила Ефремова задержали после допроса из-за смертельного ДТП в центре Москвы.
Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на полицию Москвы.
"Ефремов задержан в порядке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса", – сказано в сообщении.
Ефремова задержали полицейские на месте происшествия. По результатам медицинского освидетельствования было доказано наличие алкоголя в крови артиста. Впоследствии он был отпущен под подписку о невыезде.
СМИ сообщили, что в крови Ефремова, который в состоянии алкогольного опьянения на огромной скорости влетел в фургон в Москве, обнаружены следы наркотиков. В моче актера нашли следы каннабиноидов и кокаина.
Напомним, 8 июня около 23:00, в центре Москвы российский актер Михаил Ефремов в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил ДТП. Водитель фургона, в который влетел Ефремов, умер в больнице. Российский актер признал свою вину в случившемся.
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