Михаил Ефремов официально задержан полицией после смертельного ДТП

Актера Михаила Ефремова задержали после допроса из-за смертельного ДТП в центре Москвы.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на полицию Москвы.

"Ефремов задержан в порядке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса", – сказано в сообщении.

Ефремова задержали полицейские на месте происшествия. По результатам медицинского освидетельствования было доказано наличие алкоголя в крови артиста. Впоследствии он был отпущен под подписку о невыезде.

СМИ сообщили, что в крови Ефремова, который в состоянии алкогольного опьянения на огромной скорости влетел в фургон в Москве, обнаружены следы наркотиков. В моче актера нашли следы каннабиноидов и кокаина.