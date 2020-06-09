Меркель и Путин по телефону обсудили ход выполнения Минских соглашений
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Украине.
Об этом сообщается на сайте Кремля.
Лидеры двух стран отметили отсутствие прогресса в реализации Минских договорённостей, а также решений "нормандской четвёрки" по итогам саммита в Париже в 2019 году.
"Высказана озабоченность отсутствием прогресса в реализации Минских договоренностей 2015 года, а также решений нормандской четверки по итогам саммита в Париже в 2019 году. Отмечена важность активизации переговорного процесса в Контактной группе и в нормандском формате", – говорится в сообщении.
При этом, Путин снова настаивал на вовлечение в переговоры главарей боевиков.
"Президент России подчеркнул целесообразность налаживания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском, направленного, в том числе, на согласование шагов по последовательному выполнению минского комплекса мер", – заявили в Кремле.
Германская сторона на данный момент переговоры не прокомментировала.
Как ранее сообщал Фокус:
- Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что без прогресса в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины санкции против России будут сохраняться.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Гайком Маасом заявил, что Украина готова к компромиссам по Донбассу, но не пойдет на пересечение "красных линий".