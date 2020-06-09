Меркель и Путин по телефону обсудили ход выполнения Минских соглашений

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Украине.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

Лидеры двух стран отметили отсутствие прогресса в реализации Минских договорённостей, а также решений "нормандской четвёрки" по итогам саммита в Париже в 2019 году.

"Высказана озабоченность отсутствием прогресса в реализации Минских договоренностей 2015 года, а также решений нормандской четверки по итогам саммита в Париже в 2019 году. Отмечена важность активизации переговорного процесса в Контактной группе и в нормандском формате", – говорится в сообщении.

При этом, Путин снова настаивал на вовлечение в переговоры главарей боевиков.

"Президент России подчеркнул целесообразность налаживания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском, направленного, в том числе, на согласование шагов по последовательному выполнению минского комплекса мер", – заявили в Кремле.

Германская сторона на данный момент переговоры не прокомментировала.

Как ранее сообщал Фокус:

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что без прогресса в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины санкции против России будут сохраняться.