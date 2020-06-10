В США похоронили Джорджа Флойда

В техасском Хьюстоне состоялась церемония похорон афроамериканца Джорджа Флойда, который был убит при задержании полицейскими в Миннеаполисе.Об этом сообщает CNN.

По информации телеканала, члены семьи Флойда, который стал символом борьбы с расизмом, пришли проститься с покойным в белой одежде.

На похоронах состоялись также выступления кандидата в президенты США и экс-вице-президента Джо Байдена, членов палаты представителей США Эла Грина и Шейла Джексона Ли, мэра Хьюстона Сильвестра Тернера.

Кандидат в президенты США Джо Байден отправил видеообращение, которое было показано на церемонии. В нем Байден объявил о том, что наступило "время расовой справедливости", и пообещал бороться с "систематическим насилием, которое все еще влияет на американскую жизнь".

"Он изменил мир. Джордж Флойд изменил мир. И мы объявим миру, что он был тем самым, кто все поменял", − заявил Эл Грин.

Мэр Хьюстона Сильвестр Тернер, выступая перед собравшимися, заявил, что 9 июня будет официально закреплено на территории города как День Джорджа Флойда.

Церемония в Хьюстоне была закрытой и предназначалась для родственников, друзей, политиков, правозащитников, а также родственников жертв преступлений на почве расизма.

После панихиды катафалк с телом Флойда отправился с полицейским эскортом на кладбище Houston Memorial Gardens в соседнем городе Пэрленд.

На протяжении последней мили гроб везли на белой конной повозке, за ней следовали еще две.

46-летний Джордж Флойд был погребен рядом со своей матерью.

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