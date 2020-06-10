В ВОЗ уточнили выводы о бессимптомной передаче коронавируса

По ее словам, анализируя локальные вспышки в странах, где наблюдались бессимптомные случаи, "очень редко" обнаруживались вторичные инфекции среди контактов таких больных. Но, уточняет она, это "все еще "большой открытый вопрос", так ли происходит на глобальном масштабе.

Для некоторых эпидемиологов с мировым именем было неожиданностью вчерашнее заявление доктора Керхов.

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, доктор Майкл Райан, сказал, что он "абсолютно убежден", что происходит бессимптомная передача, "вопрос в том, сколько".

Глава ВОЗ по новым болезням провела различие между тремя категориями пациентов:

– люди, у которых никогда не появляются симптомы (бессимптомные);

– люди, которые дают положительный результат ПЦР-теста, когда у них еще нет симптомов, но в итоге они развиваются (предсимптомные);

– люди с очень легкими или нетипичными симптомами, которые не осознают, что болеют коронавирусом.

В некоторых исследованиях учитывается различие между этими категориями, тогда как в других – нет, сказала она. При этом просто положительный ПЦР-тест не скажет, какая у больного вирусная нагрузка. Если такой носитель без симптомов не чихает и не кашляет без маски на людях, то он вряд ли способен масштабно разнести инфекцию.

Отметим, 9 июня доктор Мария Ван Керхов, глава подразделения ВОЗ по новым болезням и зоонозам заявила, что передача коронавируса от человека к человеку в случае бессимптомного течения заболевания происходит довольно редко.

Как ранее сообщал Фокус: