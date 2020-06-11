Украинского посла вызовут в МИД Грузии из-за заявлений Саакашвили

Украинского посла в Тбилиси Игоря Долгова вызовут для объяснений в грузинский МИД из-за заявлений главы исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили о выборах в Грузии.

Об этом сообщает Грузия Online.

"Конечно же, мы вызовем посла в Министерство иностранных дел и потребуем объяснений, так как это является прямым вмешательством чиновника в процесс выборов и во внутренние дела иностранного государства, которое, при этом, является стратегическим партнером", – сказал глава МИД Грузии Давид Залкалиани.

По его словам, недавнее решение отозвать посла Грузии в Украине связано с "вмешательством во внутреннюю политику Грузии".

"Мы выслушаем объяснения от посла Украины в связи с этим", – сказал Залкалиани.

"Этому предшествовало заявление Саакашвили о том, что он не собирается «спокойно смотреть на разрушение и окончательное уничтожение Грузии», добавив, что будет «на передней линии борьбы». Саакашвили цитируют издание "Грузия Online" и Imedi news, ссылаясь на видеообращение в Facebook, обнародованное в четверг. Сейчас этого видео на его странице нет.

"Я не намерен спокойно смотреть на разрушение и окончательное уничтожение Грузии. Я не собираюсь, опустив руки, смотреть на уничтожение грузинских семей и выдворение их из страны. Понятно, я в этой борьбе. Разумеется, мы намерены победить. Мы все должны объединиться, сейчас не время делить места, и оно не наступит и в будущем. Все, кто хочет помочь нашему народу, должны стать вместе. Я, по крайней мере, действительно буду на передней линии этой борьбы", – сказал Саакашвили.

Как ранее сообщал Фокус:

7 мая президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.