Украинского посла вызовут в МИД Грузии из-за заявлений Саакашвили
Украинского посла в Тбилиси Игоря Долгова вызовут для объяснений в грузинский МИД из-за заявлений главы исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили о выборах в Грузии.
Об этом сообщает Грузия Online.
"Конечно же, мы вызовем посла в Министерство иностранных дел и потребуем объяснений, так как это является прямым вмешательством чиновника в процесс выборов и во внутренние дела иностранного государства, которое, при этом, является стратегическим партнером", – сказал глава МИД Грузии Давид Залкалиани.
По его словам, недавнее решение отозвать посла Грузии в Украине связано с "вмешательством во внутреннюю политику Грузии".
"Мы выслушаем объяснения от посла Украины в связи с этим", – сказал Залкалиани.
"Этому предшествовало заявление Саакашвили о том, что он не собирается «спокойно смотреть на разрушение и окончательное уничтожение Грузии», добавив, что будет «на передней линии борьбы». Саакашвили цитируют издание "Грузия Online" и Imedi news, ссылаясь на видеообращение в Facebook, обнародованное в четверг. Сейчас этого видео на его странице нет.
"Я не намерен спокойно смотреть на разрушение и окончательное уничтожение Грузии. Я не собираюсь, опустив руки, смотреть на уничтожение грузинских семей и выдворение их из страны. Понятно, я в этой борьбе. Разумеется, мы намерены победить. Мы все должны объединиться, сейчас не время делить места, и оно не наступит и в будущем. Все, кто хочет помочь нашему народу, должны стать вместе. Я, по крайней мере, действительно буду на передней линии этой борьбы", – сказал Саакашвили.
Как ранее сообщал Фокус:
- 7 мая президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.
- 8 мая стало известно, что Грузия отозвала своего посла из Украины для консультаций по поводу назначения Саакашвили главой Исполкома реформ. Глава МИД Грузии Давид Залкалиани также добавил, что Грузия не рассматривает вариант разрыва дипломатических отношений с Украиной.
- В МИД Украины заявили, что если Грузия будет делать "резкие шаги" из-за Саакашвили, Украина это переживет.