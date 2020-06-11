Число случаев заражений коронавирусом в РФ превысило пол миллиона

Мир
От Covid-19 в РФ скончалось 6532 человека

Количество случаев коронавируса в России превысило пол миллиона.

Об этом сообщил в Telegram оперативный штаб министерства здравоохранения РФ. 

По состоянию на 11 июня в стране зарегистрировано 502 436 случаев коронавируса, в том числе 8779 – за последние сутки.

От Covid-19 в РФ скончалось 6532 человека, вылечилось 261 150 больных. 

По данным российского Минздрава, в оккупированном Крыму зафиксировано 636 случаев заражения, умерло 10 человек.

Как ранее сообщал Фокус:

  • В этом году из-за эпидемии коронавируса в России парад по случаю Дня победы на 9 мая отменили
  • Позже стало известно, что парад планируют провести 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся парад Победы на Красной площади в Москве. 