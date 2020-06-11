Американский генерал извинился за фото с Трампом и поддержал протесты

Высокопоставленный американский генерал, председатель Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли извинился за совместную фотографию с президентом Дональдом Трампом после разгона демонстрации у Белого дома. Он назвал это ошибкой, добавив, что его присутствие создало представление, будто бы военные США вовлечены во внутреннюю политику.

Об этом сообщает CNN.

В обращении к выпускникам Национального университета обороны генерал заявил, что осознал свой поступок.

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"Я не должен был там быть. Мое присутствие в тот момент и в том окружении создало впечатление, будто военные вовлечены во внутреннюю политику. Как уполномоченный офицер на службе, я осознал свою ошибку и учел ее. Я искренне надеюсь, что для всех нас это будет уроком", – сказал Милли.

Он также рассказал, что возмущен убийством Джорджа Флойда и назвал причиной протестов по всей стране несправедливое отношение к афроамериканцам на протяжении веков.

"Мы должны гордиться тем, что большинство протестов носят мирный характер", – добавил он.

Высший военный чиновник также затронул тему непропорционального представительства людей разных рас в армии США. По его словам, хотя афроамериканцы представлены в Вооруженных силах довольно широко, среди руководящего состава их всего 7%.

"Мы должны, мы можем, и мы будем это менять", – подытожил Марк Милли.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент США Дональд Трамп назначил темнокожего генерала Чарльза Брауна командующим военно-воздушными силами.