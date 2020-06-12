FindFace возвращается. В Польше запустили онлайн-сервис для поиска людей по фотографии

Польский сайт PimEyes заявляет, что может найти человека по одному загруженному изображению и покажет, где эти фоторгафии загружены.

Об этом сообщает Independent.

Бесплатная версия PimEyes только говорит, что в интернете есть фото искомого человека. Компания предоставит ссылку на сайт, на который была загружена фотография, но за услугу премиум-класса клиенты могут увидеть точный URL-адрес.

Создатели сервиса готовы продавать возможности сайта полицейским и программистам, работающим над аналогичными проектами.

Для разработчиков доступны расценки за 100 миллионов поисковых запросов в месяц.

Сервис может осуществлять поиск на "сайтах даркнета" для правоохранительных органов, работая с компанией Paliscope для предоставления изображений и файлов детективам.

Ранее в этом году компания Clearview AI, которая предоставляет правоохранительным органам услуги по распознаванию лиц, украла весь список своих клиентов в результате взлома данных.

Российское программное обеспечение под названием FindFace предлагает аналогичную функциональность.

"Если вы видите кого-то, кто вам нравится, вы можете сфотографировать его, найти его личность, а затем отправить им запрос на добавление в друзья", – заявил Александр Кабаков, основатель FindFace.

После протестов, которые возникли после смерти Джорджа Флойда, многие компании прекращают свои услуги по распознаванию лиц.

Как ранее сообщал Фокус: