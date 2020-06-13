Семья погибшего в ДТП не приняла извинений Михаила Ефремова, – адвокат

Семья погбишего в ДТП Сергея Захарова, не приняла извинений виновника происшествия актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на адвоката семьи погибшего Александра Добровинского, который представляет семью Захарова.

По словам адвоката, он связался с братом погибшего Валерием Захаровым и его супругой после того, как Ефремов опубликовал свое обращение.

"Семья, конечно, слышала извинения господина Ефремова и считает их запоздалыми. Представители семьи намерены идти до конца, добиваясь справедливого решения суда. Таким образом, извинения семьей де-факто не приняты", – говорит адвокат.

Также Валерий Захаров сообщил, что семья не примет денежную компенсацию от Ефремова и не пойдет на мирное урегулирование ситуации.

"Если господин Ефремов хочет внести какой-то вклад в борьбу с пьянством за рулем, это его личная инициатива, но о мирном урегулировании говорить слишком поздно и денежную компенсацию, о которой шла речь в ролике, мы не примем", - цитирует адвокат брата погбишего Захарова.

Вчера вечером Ефремов опубликовал видеообращение, в котором заявил, что не будет "отмазываться" и поможет деньгами семье погибшего, если они их примут. "Это не попытка откупиться, а попытка искупиться", – сказал актер.

"Назад уже ничего не перемотаешь. Конец. Нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста. Больше сказать нечего", – также добавил Евремов.

Как ранее сообщал Фокус:

8 июня около 23:00, в центре Москвы российский актер Михаил Ефремов в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил ДТП. Водитель фургона, в который влетел Ефремов, умер в больнице.

Российский актер признал свою вину в случившемся. Позже СМИ сообщили, что в моче Ефремова, обнаружены следы наркотиков, а в крови – 2,1 промилле алкоголя, что соответствует выпитой бутылке водки.