В США вновь протесты: полицейские Атланты застрелили афроамериканца

В городе Атланта штата Джорджия вспыхнули новые протесты после еще одного убийства афроамериканца полицейскими, полицейские выстрелили в 27-летнего Райшарда Брукса.

Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел вечером 12 июня. Полицейских вызвали к ресторану быстрого питания. Один из автомобилей мешал движению остальных. Его водитель, темнокожий мужчина, спал в салоне. Стражи порядка провели тест и установили, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранители попытались задержать Брукса, применив электрошокер, однако тот оказал сопротивление, украл электрошокер полицейских и попытался сбежать. Затем он направил электрошокер на одного из полицейских, после чего правоохранитель выстрелил в Брукса.

Протестующие подожгли ресторан Wendy's, возле которого был застрелен Брукс, а затем направились к соседней межштатной автомагистрали 75/85, в результате чего основная магистраль остановилась.

Толпа также подожгла автомобили возле ресторана быстрого питания. Ранее полицеские использовали слезоточивый газ, чтобы попытаться остановить толпу.

Руководство полиции Атланты уволило полицейского, смертельно ранил Брукса, но это не смогло остановить погромы.

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