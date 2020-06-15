В китайском мегаполисе ввели военное положение из-за вспышки коронавируса

В 11-миллионном городе Баодин, который находится в соседней с Пекином провинции Хэбэй, из-за вспышки коронавируса на оптовом рынке Пекина ввели военное положение. Об этом со ссылкой на данные властей сообщило издание NBD.

Решение приняли из-за близкого расположения Баодина (140 км) к Пекину и "крайне тесного" перемещения грузов и людей между городами.

Супермаркеты и универмаги Пекина остановили продажу лосося после обнаружения 13 июня следов заражения коронавирусом в отделе морепродуктов главного оптового рынка китайской столицы "Синьфади", пишет местная газета Beijing Daily. Магазины прошли дезинфекцию, идет работа по созданию запасов продовольствия на случай повышенного спроса. Коронавирус обнаружили на "Синьфади" на разделочной доске для импортированного лосося.

Власти ввели наивысший уровень реагирования.

Вокруг рынка также ввели режим военного положения. Под контролем находятся 11 жилых комплексов, для их жителей действует режим самоизоляции. Приостановлена работа других оптовых рынков Пекина, отменены занятия в школах и спортивные соревнования.

Глава пресс-службы правительства Пекина Сюй Хэцзянь заявил, что риск дальнейшего распространения COVID-19 в столице очень высок в связи с новой вспышкой.

Власти Пекина проводят массовое тестирование. Взято несколько десятков тысяч проб, положительные результаты пока были в 70 случаях.

Сейчас в пекинских больницах лежат 79 человек с коронавирусом. До 11 июня в городе в течение 56 дней не регистрировалось ни одного локального случая заражения.

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