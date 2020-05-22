Китай отказался покупать уголь в Австралии после требований расследовать происхождение COVID-19

Китайское правительство предупредило государственные электростанции

Заместитель премьер-министра Австралии Майкла Маккормака заявил, что австралийские экспортеры угля могут столкнуться с трудностями при продаже сырья в Китай. Об этом сообщает The Guardian.

На днях появились сообщения, что китайское правительство предупреждает государственные электростанции, чтобы они не покупали новые партии австралийского энергетического угля. Вместо этого, китайским компаниям рекомендуется обратить внимание на отечественную продукцию.

По словам Маккормака, министр торговли Саймон Бирмингем и дипломаты пытаются решить эту проблему.

"Конечно, мы очень обеспокоены этим. Но у нас двусторонние отношения с Китаем. Китаю нужна Австралия, как Австралии нужен Китай, и мы хотим, чтобы все наши действия были осторожными и обдуманными", – заявил Маккормак.

Проблемы с поставками угля в Китай могут быть эскалацией торговой напряженности между двумя странами. Экспорт австралийского угля еще в прошлом году сталкивался с задержками в китайских портах. Также Пекин ввел запретительный тариф в размере 80% на австралийский ячмень, а четырем крупным скотобойням было запрещено отправлять красное мясо в Китай.

Энергетический уголь, который используется для выработки электроэнергии, является вторым по величине экспортным предложением Австралии в Китай после железной руды.

В свою очередь, Китай также заявил о новых правилах надзора за железной рудой, при этом пока остается не ясным, как нововведение повлияет на австралийских экспортеров. Министр торговли Бирмингем надеется, что изменения могут ускорить поступление железной руды в Китай благодаря сокращению проверок.

Но китайское правительственное издание Global Times уже написало, что австралийский импорт железной руды может пострадать от политической напряженности между двумя странами.

"Это еще одно косвенное предупреждение для Австралии. Это связано с тем, как действовала Австралия, и общим снижением спроса на сталь на глобальном уровне", – заявил изданию главный сотрудник Университет Ляочэн Ю Лэй.

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