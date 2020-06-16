Дату проведения "Оскара-2021" из-за коронавируса перенесли на апрель

Дату проведения церемонии вручения премии "Оскар" перенесли на 25 апреля 2021 года.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте американской Академии кинематографических искусств и наук.

Отмечается, что мероприятие пройдет позже из-за последствий пандемии коронавируса. В связи со сложившейся ситуацией период отбора номинантов продлится до 28 февраля следующего года. Анонс номинаций состоится 15 марта.

В истории "Оскар" этот перенос не первый. До этого церемонию откладывали трижды: впервые в 1938 году из-за наводнения в Лос-Анджелесе, затем в 1968 – после убийства Мартина Лютера Кинга, и еще раз в 1981 – после попытки убийства президента Рональда Рейгана.

Ранее сообщалось, что церемонию награждения американской кинопремии "Оскар" в 2021 году могут отложить с 28 февраля на июнь.

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