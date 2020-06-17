Президент Гондураса и его супруга заразились коронавирусом
Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес и его жена Ана Гарсия заразились коронавирусом. Об этом сообщает Republica.
"Как президент страны и ответственный гражданин хочу сообщить, что на выходных я чувствовал себя не очень хорошо. Сегодня мне сообщили, что я заражен коронавирусом", – рассказал президент.
Он добавил, что врачи прописали ему покой, однако он продолжит работать удаленно. 51-летний президент уточнил, что у него заболевание протекает в легкой форме, он уже начал принимать медикаменты и чувствует себя лучше. У супруги, по его словам, коронавирус протекает бессимптомно.
Кроме того, коронавирус выявили у двоих его сотрудников, которые также проходят лечение.
По данным университета Джонса Хопкинса, в Гондурасе заразились 9 656 человек, умерли 330 человек.
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на утро 17 июня в мире зафиксировали 8 263 724 случаев инфицирования коронавирусом при 446 122 летальных исходах. 4 321 388 человека выздоровели.
- 12 июня стало известно, что первая леди Елена Зеленская заразилась коронавирусом. Тогда сообщалось, что болезнь у нее протекает бессимптомно.
- После инфицирования жены Владимир Зеленский объявил о переходе на особый режим работы с максимальным ограничением контактов. Однако в свой офис на Банковой он продолжает ездить.