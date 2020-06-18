Конкурента Лукашенко на президентских выборах задержали и доставили на допрос
Банкира Виктора Бабарико, потенциального противника Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси, задержали и доставили на допрос. Об этом сообщила "Белтелерадиокомпания".
Бабарико и его сына допрашивают по делу о неуплате налогов в Белгазпромбанке, который Бабарико возглавлял на протяжении 20 лет.
"При задержании ни один, ни другой претензий к оперативникам не предъявляли, не предъявляют и сейчас. Аккуратно дают показания", – передает "Белтелерадиокомпания".
В доме Бабарико проходит обыск, сообщили агентству "Интерфакс" в его штабе. Ранее в там сообщили, что Бабарико перестал выходить на связь после того, как утром повез сдавать подписные листы в избирательную комиссию. Позже стало известно, что экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и его сын Эдуард доставлены в Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля для дачи показаний по делу Белгазпромбанка.
Напомним, Виктор Бабарико ушел с поста главы Белгазпромбанка в мае, чтобы сосредоточиться на предвыборной кампании.
Дело о неуплате налогов в Белгазпромбанке было возбуждено уже после объявления Бабарико о намерении участвовать в выборах. Нацбанк Беларуси с 15 июня ввел в банке временную администрацию.
Ранее в рамках дела Белгазпромбанка были задержаны несколько человек из ближайшего окружения Бабарико.
Сегодня, 18 июня, глава Центризбиркома Беларуси заявила, что инициативные группы двух претендентов на пост президента Белоруссии — Александра Лукашенко и Виктора Бабарико — сдали необходимое число подписей в избирательные комиссии для регистрации их кандидатами.
Как ранее сообщал Фокус:
- Александр Лукашенко пообещал сделать все необходимое для сохранения суверенитета и независимости своей страны. Он прокомментировал проходящие акции в поддержку альтернативных кандидатов на президентских выборах. Эти акции, по его мнению, финансируются российскими олигархами.
- Лукашенко 3 июня отправил в отставку действующий состав правительства. Подписав соответствующий указ, он провел совещание по вопросу о новом составе правительства. На нем Лукашенко напомнил, что всегда представлял правительство перед выборами президента, чтобы "люди, голосуя за или против, понимали, кто будет заниматься решением насущных вопросов".
- Белоруская оппозиция отказалась от выдвижения кандидатов в президенты, которые планируют провести, несмотря на пандемию коронавируса.
- Лукашенко заявил, что не допустит в стране майданов накануне президентских выборов.