Конкурента Лукашенко на президентских выборах задержали и доставили на допрос

Банкира Виктора Бабарико, потенциального противника Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси, задержали и доставили на допрос. Об этом сообщила "Белтелерадиокомпания".

Бабарико и его сына допрашивают по делу о неуплате налогов в Белгазпромбанке, который Бабарико возглавлял на протяжении 20 лет.

"При задержании ни один, ни другой претензий к оперативникам не предъявляли, не предъявляют и сейчас. Аккуратно дают показания", – передает "Белтелерадиокомпания".

В доме Бабарико проходит обыск, сообщили агентству "Интерфакс" в его штабе. Ранее в там сообщили, что Бабарико перестал выходить на связь после того, как утром повез сдавать подписные листы в избирательную комиссию. Позже стало известно, что экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и его сын Эдуард доставлены в Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля для дачи показаний по делу Белгазпромбанка.

Напомним, Виктор Бабарико ушел с поста главы Белгазпромбанка в мае, чтобы сосредоточиться на предвыборной кампании.

Дело о неуплате налогов в Белгазпромбанке было возбуждено уже после объявления Бабарико о намерении участвовать в выборах. Нацбанк Беларуси с 15 июня ввел в банке временную администрацию.

Ранее в рамках дела Белгазпромбанка были задержаны несколько человек из ближайшего окружения Бабарико.

Сегодня, 18 июня, глава Центризбиркома Беларуси заявила, что инициативные группы двух претендентов на пост президента Белоруссии — Александра Лукашенко и Виктора Бабарико — сдали необходимое число подписей в избирательные комиссии для регистрации их кандидатами.

Как ранее сообщал Фокус: