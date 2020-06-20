Секрет красоты – не в цвете коже. Johnson&Johnson отказалась от осветляющей косметики

Johnson & Johnson объявила о сворачивании линеек косметики Neutrogena Fine Fairness, Clear Fairness и Clean & Clear, пишет The New York Times.

Кремы предназначены для осветления пигментных пятен, однако их часто использовали для того, чтобы сделать тон своей кожи светлее.

Примечательное, что эта косметика в США не продавалась и была ориентирована на страны Ближнего Востока и Азии.

Реклама осветляющего эффекта крема в Индии

"Дискуссии последних недель показали, что некоторые названия, а также рекламные слоганы наших продуктов производили впечатление, что светлая и белая кожа лучше вашего естественного оттенка кожи. Мы никогда не имели этого в виду — красота кожи в ее здоровье", — заявила компания.

В компании сообщили, что кремы этих линеек еще можно будет купить в магазинах, но новые поставки осуществляться уже не будут.

Как ранее сообщал Фокус:

Одна из старейших американских компаний по производству мороженного Dreyer's решила переименовать свой фирменный десерт Eskimo Pie (эскимо), которому в этом году исполняется 100 лет. Кондитеры решили, что такое название обижает эскимосов.