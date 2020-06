Nike выпустил видео против расизма, и его репостнули в ADIDAS

Бренд изменил свой знаменитый слоган

На YouTube-канале Nike появилось видео, которое призывает выступить против расизма и социальной несправедливости. Причиной публикации видео является неделя протестов, которые охватили Америку после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. При создании видео легендарный слоган бренда Just Do It трансформировали в For once, just don’t do it, что в переводе означает "На этот раз просто не делай этого".

"Не притворяйтесь, что в Америке нет проблем. Не поворачивайтесь спиной к расизму. Не миритесь с безвинно отнятыми жизнями. Больше не оправдывайтесь. Не думайте, что это не повлияет на вас. Не сидите сложа руки. Не думайте, что вы не сможете что-то поменять. Давайте все станем частью перемен", — говорится в ролике.

Занимательным нюансом стал тот факт, что в Twitter ADIDAS репостнунул видео своего главного конкурента.

Как ранее писал Фокус:

В США арестовали отца и сына, хладнокровно застреливших темнокожего парня на пробежке. При этом, убийство пытались замять местные власти, пытаясь выдать погибшего 25-летнего парня за грабителя.