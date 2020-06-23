Заразились в утробе матери: в Мексике родились тройняшки, больные коронавирусом

В Толуке, Мексика произошел беспрецедентный случай – там родились тройняшки, - два мальчика и девочка, которые подхватили коронавирус еще в утробе матери. Об этом пишет ВВС.

Двое из малышей, – девочка и один из мальчиков – в стабильном состоянии, однако второму мальчику понадобилось лечение от респираторного заболевания.

Врачи считают, что COVID-19 мог передаться к младенцам еще в утробе матери через плаценту. Никаких видимых симптомов у обоих родителей не было, сейчас они оба проходят тест на коронавирус.

Небольшое количество новорожденных заражаются COVID-19 после рождения, если они находятся в близком контакте с зараженным, но представители здравоохранения заявляют, что в данном случае это исключается.

Государственный секретарь здравоохранения Моника Лилиана Рангель Мартинес сказала: "Для младенцев было невозможно заразиться в момент рождения".

Американские исследователи из Йельской школы медицины ранее сообщали о первом известном случае плацентарной передачи коронавируса. В таком случае, по мнению медиков риск для матери и младенца минимален, но предполагается, что в таком случае могут произойти преждевременные роды.

Нет никаких доказательств того, что коронавирус вызывает выкидыш или влияет на развитие ребенка во время беременности, но в качестве меры предосторожности беременным женщинам рекомендуется строго избегать тесных социальных контактов, чтобы снизить вероятность заражения коронавирусом. Если они действительно заразятся, у большинства будущих мам будут слабые или умеренные симптомы, и они успешно выздоровеют. У младенцев признаки заболевания могут вовсе не проявиться.

В Мексике зарегистрировано более 185 000 случаев заболевания коронавирусом и 22 584 умерших. Первый заболевший был зафиксирован в стране 28 февраля.

Как ранее писал Фокус:

19 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась вторая волна эпидемии коронавируса из-за того, что люди перестали соблюдать карантинные ограничения.