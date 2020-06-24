Суд Бразилии обязал президента страны носить маску

Об этом сообщает The Guardian.

Как отмечает издание, президент Бразилии Жаир Болсонару вызвал возмущение граждан страны своим пренебрежением мерами, направленными на замедление распространения пандемии коронавируса.

"Бразильский судья приказал Жаиру Болсонару исправить свое неподобающее поведение и носить маску для лица во время передвижения столицей Бразилии", – говорится в сообщении.

Федеральный судья постановил, что Болсонару заплатит штраф в размере 2 000 реал (около 300 евро) в день, если продолжит нарушать закон, не пользуясь медицинской маской.

"Президент республики должен принимать все необходимые меры, чтобы избегать передачи COVID-19 с целью защитить собственное здоровье или здоровье людей вокруг него", – отметил судья Ренато Коэльо Борелли.

Отметим, президент Бразилии Жаир Болсонару неоднократно подвергался резкой критике из-за своих комментариев по поводу рекордного роста числа жертв коронавируса в стране.

Бразилия – одна из самых пострадавших в результате пандемии коронавируса стран в Латинской Америке. Всего в стране умерли от коронавируса более 52 тыс. человек, а за вчерашний день, 23 июня, в стране зафиксировали 1 364 летальных случая.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Бразилии сравнил карантин из-за коронавируса с политикой выжженной земли. Болсонару призвал мэров и губернаторов штатов отменить карантинные меры, которые привели к тому, что Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу почти остановились.