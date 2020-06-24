В Мексике разбился легкомоторный самолет, погибли дети
Авиакатастрофа случилась вечером 23 июня по местному времени (24 июня по Киеву) в мексиканском штате Чиуауа на севере страны, сообщает Milenio.
Легкомоторный самолет Cessna вылетел из муниципалитета Камарго в штате Чиуауа и направлялся в соседний штат Синалоа. По предварительной информации он врезался в холм и загорелся.
Жертвами авиакатастрофы стали шесть человек – двое взрослых и четверо детей. Пилоту было 42 года, его пассажирам – 23 года, 12, 13, 14 и 15 лет.
Причина авиакатастрофы расследуется.
Как ранее сообщал Фокус:
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- ВВС США сообщили, что 15 июня в Северном море у Фламборо-Хед потерпел крушение истребитель F-15C Eagle.
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