Шрамы от прыщей и ожогов: сериал "Властелин колец" ищет необычную массовку

В Новой Зеландии в ближайшее время должны возобновиться съемки сериала "Властелин Колец", которые были прерваны из-за пандемии коронавируса. Местное агентство уже объявило набор актеров в массовку сериала и озвучила необычные критерии. Об этом сообщает The Guardian.

В ваканскии кастингового агентства из Окленда говорится, что актеры должны быть обладателями следующих особенностей: ожоги лица, "длинные и худые" конечности, шрамы от акне, глубокие скулы, мимические морщины, недостающие кости, большие глаза и худые лица.

В объявлении не называются конкретные роли, которые предстоит сыграть актерам с нестандартной внешностью.

Сериал "Властелин колец" должен выйти в следующем году на Amazon Prime. Еще до пандемии, съемочная команда успела провести предварительную подготовку к съемкам. По данным местных СМИ, съемочный процесс должен возобновиться в следующем месяцев в Окленде.

Также отмечается, что кастинговое агентство BGT предоставляет свои услуги для франшизы "Властелин Колец" с тех пор, как фильмы Питера Джексона начали сниматься в Новой Зеландии в начале 2000-х годов.

Кроме этого, это не первый случай, когда для съемок романов Толкиена требуются необычно выглядящие актеры. Еще в октябре прошлого года для сериала искали высоких актеров (более 1,95 м) и низких (ниже 1,5 м), а также с андрогинной внешностью или большим количеством волос на теле.

В агентстве подчеркивают, что в кастинге могут участвовать только те, кто имеет право работать в Новой Зеландии и проживать в Окленде.

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