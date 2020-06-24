Евросоюз может закрыть границы для американцев и россиян

Евросоюз надеется вновь открыть свои границы для туристов с июля, но каждые две недели будет пересматривать ситуацию с COVID-19 в разных странах, чтобы вводить ограничения. Об этом сообщает Reuters.

Проект рекомендаций предлагает разрешить въезд в ЕС для граждан стран, не входящих в блок, со стабильной или снижающейся тенденцией коронавируса. Также открытые границы будут работать для стран с "сопоставимой или лучшей эпидемиологической ситуацией", чем в Европе.

Такие эпидемиологические критерии определяются как от 16 до 20 новых случаев COVID-19, зарегистрированных в течение 14 дней на 100 тыс. человек.

Согласно документу, нации также будут оцениваться по количеству проведенных тестирований на вирус, отслеживании и обработке контактов, надежности данных.

Основываясь на последнем обновлении Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), предложенная методология может закрыть двери в ЕС для туристов из США, Мексики, большей части Южной Америки, Южной Африки, России, Ирана, Саудовской Аравии, Афганистана и прочих государств, которые пока не справились с ростом эпидемиологических показателей.

Однако, европейские дипломаты подчеркивают, что критерии все еще могут быть пересмотрены и будут выпущены в качестве рекомендаций, а не обязательных предписаний.

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