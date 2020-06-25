Вдова сына Хрущева опровергла, что он застрелился

Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее СМИ со ссылкой на данные полиции сообщили, что Хрущев умер от огнестрельного ранения в голову.

Вдова Хрущева Валентина Голенко опровергла эти данные, заявив, что он скончался от старости.

"Не надо мне рассказывать все сплетни. Он умер, как дано в заключении – от старости. Он умер от старости. Он уже болел два года", – сказала Голенко.

Как ранее сообщал Фокус:

В 2016 году на 88-м году жизни после болезни скончалась дочь Никиты Хрущева публицист Рада Аджубей.