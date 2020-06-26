У Михаила Ефремова случился сердечный приступ

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Ефремова Эльмана Пашаева.

"Ночью Ефремову стало плохо с сердцем, был сердечный приступ. Он отказался вызывать скорую, заявив, что ему ничего не хочется", – сказал Пашаев.

Также он рассказал, что 56-летний актер находится в подавленном состоянии и сильно переживает.

"Я ушел от него в полночь, и строго рекомендовал вызывать скорую при малейшем ухудшении самочувствия. Надеюсь, он ко мне прислушается", – рассказал адвокат.

Как ранее сообщал Фокус:

8 июня около 23:00, в центре Москвы российский актер Михаил Ефремов в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил ДТП. Водитель фургона, в который влетел Ефремов, умер в больнице.

Российский актер признал свою вину в случившемся. Позже СМИ сообщили, что в моче Ефремова, обнаружены следы наркотиков, а в крови – 2,1 промилле алкоголя, что соответствует выпитой бутылке водки.

9 июня Таганский районный суд Москвы отправил артиста Ефремова под домашний арест до 9 августа.