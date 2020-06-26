Израиль передумал аннексировать Иорданскую долину, – СМИ

Официальный Тель-Авив отказался от ранее заявленных планов аннексии долины реки Иордан. Об этом сообщило издание Times of Israel.

Соответствующее послание израильского правительства было передано главе палестинской национальной администрации Махмуду Аббасу через Иорданию.

По словам высокопоставленного палестинского представителя, Израиль принял данное решение после встречи главы израильской разведки Моссад Йоси Коэна с королем Иордании Абдаллой II.

Израильская сторона уведомила палестинское руководство, что намерена ограничиться аннексией 2-3 поселений на Западном берегу реки Иордан.

В свою очередь старший советник и зять президента США Джаред Кушнер обратился к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с просьбой отложить аннексию части оккупированных территорий Западного берега реки Иордан.

По данным арабских СМИ, данная просьба продиктована стремлением Вашингтона избежать ухудшения отношений со странами Персидского залива.

Израиль планировал 1 июля начать аннексию около 30% территории западного берега реки Иордан, включая стратегически важную Иорданскую долину.

После 1967 года в Иудее и Самарии на Западном берегу реки Иордан основаны израильские поселения. Совбез ООН считает эти территории оккупированными, Израиль же определяет их как спорные.

Как ранее сообщал Фокус:

Осенью 2019 года премьер-министр Израиля пообещал аннексировать Западный берег реки Иордан. Премьер назвал этот регион крайне важным для безопасности Израиля.

Арабские страны осудили план премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по аннексии Западного берега Иордана.