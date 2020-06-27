Михаил Ефремов: я клоун, а не оппозиционер

Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев рассказал в комментарии Mk.ru.

"Дело в том, что мне регулярно звонят ваши коллеги-журналисты из Украины и задают различные вопросы о том, не вижу ли я совпадения в том, что роковое ДТП с участием Михаила произошло накануне выборов. Некоторые из них считают уголовное дело политическим и освещают эту трагедию именно в таком ключе. Естественно, об этом я поставил в курс своего подзащитного и поинтересовался, какую позицию занимает он сам. Михаил ответил, что в его деле нет никакой политической подоплёки. За руль ни Путин, ни кто-то другой садиться в тот вечер не просили", - рассказал адвокат.

По его словам, Ефремов также заявил, что не имеет никакого отношения к политике, оппозиции и не выступает против Путина.

"Почему я должен плохо относиться к человеку, который нас кормит – нас, людей искусства, деятелей кино. Ведь все мы помним, в каком упадке была культура раньше", - процитировал адвокат слова Ефремова.

Прокомментировал Ефремов и референдум по внесению поправок в конституцию РФ. Он сказал, что в их политической части не разбирается, но "очень хорошо отозвался о социальной поддержке, которая будет гарантирована в случае принятия изменений".

Также актер заявил, что не имел никакого политического умысла, когда читал стихи с критикой власти на YoyTube-канале "Гражданин поэт".

"Михаил мне ответил так: "Я артист, клоун, а не оппозиционер. Это моя работа". При этом он отметил, что клоун – это не оскорбление, а за чтение чужих стихотворений он получал деньги и даже не задумывался, что это чей-то инструмент. По его словам, такого рода стихи писали и про Горбачева, и про Ельцина, и о других политических деятелях, и разного рода событиях", - говорит адвокат.

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