Михаил Ефремов: я клоун, а не оппозиционер
Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев рассказал в комментарии Mk.ru.
"Дело в том, что мне регулярно звонят ваши коллеги-журналисты из Украины и задают различные вопросы о том, не вижу ли я совпадения в том, что роковое ДТП с участием Михаила произошло накануне выборов. Некоторые из них считают уголовное дело политическим и освещают эту трагедию именно в таком ключе. Естественно, об этом я поставил в курс своего подзащитного и поинтересовался, какую позицию занимает он сам. Михаил ответил, что в его деле нет никакой политической подоплёки. За руль ни Путин, ни кто-то другой садиться в тот вечер не просили", - рассказал адвокат.
По его словам, Ефремов также заявил, что не имеет никакого отношения к политике, оппозиции и не выступает против Путина.
"Почему я должен плохо относиться к человеку, который нас кормит – нас, людей искусства, деятелей кино. Ведь все мы помним, в каком упадке была культура раньше", - процитировал адвокат слова Ефремова.
Прокомментировал Ефремов и референдум по внесению поправок в конституцию РФ. Он сказал, что в их политической части не разбирается, но "очень хорошо отозвался о социальной поддержке, которая будет гарантирована в случае принятия изменений".
Также актер заявил, что не имел никакого политического умысла, когда читал стихи с критикой власти на YoyTube-канале "Гражданин поэт".
"Михаил мне ответил так: "Я артист, клоун, а не оппозиционер. Это моя работа". При этом он отметил, что клоун – это не оскорбление, а за чтение чужих стихотворений он получал деньги и даже не задумывался, что это чей-то инструмент. По его словам, такого рода стихи писали и про Горбачева, и про Ельцина, и о других политических деятелях, и разного рода событиях", - говорит адвокат.
Как ранее сообщал Фокус:
- 8 июня около 23:00, в центре Москвы российский актер Михаил Ефремов в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил ДТП. Водитель фургона, в который влетел Ефремов, умер в больнице.
- Российский актер признал свою вину в случившемся. Позже СМИ сообщили, что в моче Ефремова, обнаружены следы наркотиков, а в крови – 2,1 промилле алкоголя, что соответствует выпитой бутылке водки.
- 9 июня Таганский районный суд Москвы отправил артиста Ефремова под домашний арест до 9 августа.