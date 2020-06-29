В США протестующие сорвали розыгрыш штурмовой винтовки в церкви

В городе Трой в штате Нью-Йорк протестующие движения Black Lives Matter (BLM, "Жизни черных важны") заблокировали на время вход в баптистскую церковь, где местный пастор Джон Колетас предлагал прихожанам поучаствовать на утренней службе в розыгрыше штурмовой винтовки AR-15.

Об этом сообщает Newsweek.

Полиции пришлось вмешаться в ситуацию, когда демонстранты ненадолго заблокировали вход в церковь.

"Если вы поддерживаете 2-ю поправку Конституции, жизнь и Библию, мы надеемся увидеть вас в воскресенье в 10 утра, когда мы разыграем винтовку AR-15!", – написала накануне церковь на своей странице в Facebook.

По словам пастора, таким образом, он хотел отдать дань уважения владельцам оружия и охотникам, которые "подверглись жестокому нападению со стороны антихристианской социалистической политики".

Участники движения Black Lives Matter приехали к храму и заблокировали туда вход. Люди, некоторые вместе с детьми, не могли попасть внутрь, а протестующие кричали в мегафоны "Спасите этих детей".

По словам капитана полиции Стивена Баркера, во время инцидента не было никаких арестов.

"Наши офицеры были на месте происшествия. Но большинство сотрудников полиции были назначены и направлены сюда, чтобы контролировать транспортное движение в городе", — заявил он.

Один из полицейских встал около храма и посоветовал прихожанам не выходить из здания, чтобы не провоцировать новые стычки. В ответ на это люди из церкви стали выкрикивать: "Они (протестующие) тебя ненавидят", а один из протестующих сказал: "Ваша церковь сгорит сегодня вечером".

Как отмечает издание, представитель конгресса штата Нью-Йорк Джон Макдональд заявил, что в розыграше оружия нет ничего противозаконного. Он указал, что церковь разыгрывала винтовку среди тех, кому уже исполнилось 18 лет, и кто прошел проверку на биографию.

"Кто бы ни выиграл эту лотерею, он должен пройти все необходимые проверки и процессы, а также пройти обучение, чтобы иметь возможность держать это оружие", – сказал он.

Как ранее сообщал Фокус:

В городе Сент-Луис, штат Миссури, белая супружеская пара вышла к протестующим у их дома темнокожим с пистолетом и автоматической винтовкой.