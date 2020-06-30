В Молдове раскрыли подпольный цех по производству вертолетов
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Молдовы.
Полицейские нашли более 10 вертолетов, внешне идентичных моделям Ka 26, которые производили в подпольных условиях. Вертолеты собирали без необходимых разрешений и документов о происхождении используемых деталей и оборудования.
Правоохранители проводят обыски на базе, где производили вертолеты, и в домах подозреваемых. Никаких документов о происхождении деталей и оборудования, а также никаких разрешений на производство подозреваемые не смогли предъявить.
За преступление подозреваемым грозит от 3 до 10 лет тюрьмы.
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