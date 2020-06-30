В Беларуси сняли с выборов конкурента Лукашенко из-за "нехватки подписей"

Об этом пишет издание Наша Ніва.

При этом, издание отмечает, что Цепкало передал в ЦИК более 160 тысяч подписей, однако комиссия признала меньше половины из них.

Таким образом, он не будет участвовать в борьбе за кресло президента Беларуси. В гонке продолжат участие шесть человек.

В интервью российскому изданию Лента.ру Валерий Цепкало назвал главную претензию к действующему главе государства Александру Лукашенко.

"Человек 10 лет пробыл на посту президента и должен уйти. Если этого не происходит, фактически перерождается сам человек. Он начинает бронзоветь, считая, что стал легендой и всенародным любимцем", – сказал Цепкало.

ЦИК Беларуси опубликовал данные, согласно которым, в поддержку Лукашенко признаны достоверными 1 939 572 подписей граждан. После проверок у Виктора Бабарико – 165 744 подписей, у Анны Канопацкой – 146 588, у Сергея Черечня – 143 109, у Андрея Дмитриева – 106 841, у Светланы Тихановской – 104 757.

Как ранее сообщал Фокус:

Александр Лукашенко пообещал сделать все необходимое для сохранения суверенитета и независимости своей страны. Он прокомментировал проходящие акции в поддержку альтернативных кандидатов на президентских выборах. Эти акции, по его мнению, финансируются российскими олигархами.