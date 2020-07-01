Совбез ООН одобрил резолюцию о глобальном прекращении огня на время пандемии

Совет безопасности Организации Объединенных Наций одобрил резолюцию о глобальном прекращении огня на время противодействия распространению пандемии коронавируса.

Об этом написал пресс-секретарь Миссии Украины при ООН Олег Николенко в Facebook.

"Через 100 дней после призыва генсекретаря ООН к глобальному прекращения огня на время пандемии COVID-19 Совбез сегодня, наконец, одобрил долгожданную резолюцию", – сообщил Николенко.

В частности, по его словам, в резолюции говорится о необходимости немедленного прекращения боевых действий, а также звучит призыв к гуманитарной паузе на 90 дней.

Как заявил постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген, переговоры по проекту резолюции были непростыми, пишет Интерфакс-Украина.

Под эту резолюцию подпадает также война на Донбассе.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал мир прекратить все вооруженные конфликты и объединиться перед общей глобальной угрозой - пандемией коронавируса.

Россия в мае на Совбезе ООН говорила, что глобальное перемирие невозможно без снятия санкций.