"Мадам", поставлявшая несовершеннолетних девушек Джеффри Эпштейну, арестована в США

58-летняя Гислейн Максвелл была арестована сегодня утром, 2 июля в Нью-Гемпшире, США. Об этом пишет Daily Mail.

Арест произвело ФБР. Гислейн обвиняют в торговле несовершеннолетними для сексуальных утех и лжесвидетельстве. Обвинения пока касаются 1994 года и включают в себя дело о трех жертвах, самой младшей из которых было 14 лет, когда Максвелл "познакомила" ее с Эпштейном.

Пока неясно точно, где именно происходили инциденты, у Джеффри Эпштейна было несколько резиденций по всему миру, а секс-вечеринки, где гости занимались сексом с несовершеннолетними, проходили не только в его имениях.

Гислейн Максвелл

Обвинение считает, что именно Гислейн познакомила принца Эндрю, сына британской королевы с 17-летней Вирджинией Робертс в 2001 году. Принц отрицает, что у него был секс с девушкой, она утверждает обратное.

Принц Эндрю и Гислейн Максвелл

Максвелл в буквальном смысле "пропала с радаров" после того, как Эпштейн покончил с собой, но сегодня была арестована в Брэдфорде, небольшом городке в штате Нью-Гемпшир, США. Сегодня она предстанет перед федеральным судом.

Большое жюри подготовило обвинение из шести пунктов. Гислейн обвиняют в том, что она заманивала несовершеннолетних для секс-вечеринок, занималась с ними сексом сама и лгала следователям, когда Вирджиния Робертс и прочие пострадавшие давали показания. Также следствие считает, что Гислейн прямо или косвенно связана со всеми секс-преступлениями Эпштейна. Они были очень хорошими друзьями, и она всегда была рядом.

Гислейн Максвелл, Наоми Кэмпбелл и чета Трампов

Гислейн Максвелл – дочь покойного газетного магната Роберта Максвелла. Роберт родился в Солотвино в еврейской семье (сейчас – территория Украины), после оккупации Закарпатья бежал с семьей во Францию.Воевал во Второй мировой войне, участвовал в высадке в Нормандии. После войны перебрался в Великобританию и основал издательство "Пергамон пресс". сотрудничал с советским издательством Международная книга за что был весьма нелюбим в Британии. Погиб во время прогулки на яхте. И уже после его смерти выяснилось, что он присвоил 600 миллионов долларов из пенсионных фондов и капиталов дочерних компаний, вследствие чего под суд попали два его сына и несколько сотрудников.

Но для Эпштейна Гислейн была ценным кадром, так как, благодаря отцу имела связи буквально со всеми "сильными мира сего", была знакома с семьей Клинтонов и даже присутствовала на свадьбе Челси Клинтон. Причем на торжество она отправилась на самолете Эпштейна, названном "Экспресс Лолита", потому как именно на нем несовершеннолетних девушек доставляли на его ранчо в Нью-Мексико и на его частный карибский остров.

Илон Маск и Гислейн Максвелл

Гислейн Максвелл на свадьбе Челси Клинтон/Фото: Daily Mail

Если ее признают виновной, то Гислейн может оказаться за решеткой на десять лет.

Как ранее писал Фокус:

Принцесса Беатрис хочет переехать в Италию из-за секс-скандала с ее отцом. Принц Эндрю был близким другом Джеффри Эпштейна. Американского финансиста власти США обвинили в сексуальном насилии и вовлечении несовершеннолетних в проституцию. Эпштейн покончил с собой в ожидании суда, летом 2019 года