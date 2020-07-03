Назарбаеву на 80-летие подарили новый памятник в столице Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в режиме видеосвязи принял участие в церемонии открытия нового памятника первому президенту республики Нурсултану Назарбаеву.

Накануне было сообщено, что Назарбаев вылечился от коронавирусной инфекции. Заразился он 18 июня, болезнь у него протекала бессимптомно.

19 марта прошлого года Назарбаев после 30 лет пребывания у власти объявил о своем уходе с поста президента, подписав указ о сложении полномочий. Полномочия президента перешли к Токаеву, который до этого был председателем сената республики. 9 июня на внеочередных президентских выборах он победил, набрав 71% голосов.

Назарбаеву уже поставлено несколько памятников не только в Казахстане, но и других странах. В Украине памятник открыт в Днепродзержинске (ныне Каменское), где учился будущий президент. В честь 78-го дня рождения Назарбаева в Национальном музее в Астане была открыта скульптура, копирующая по композиции монумент президенту США Аврааму Линкольну в Вашингтоне.

С 5 июля в Казахстане вводится двухнедельный жесткий карантин для борьбы с распространением коронавируса. В стране приостановят автобусное сообщение между регионами, работа общественного транспорта в городах будет ограничена. Вводится запрет на массовые мероприятия, деятельность крытых рынков, салонов красоты, кинотеатров, религиозных объектов.

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